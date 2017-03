Lit.Cologne erinnert an verfolgte Schriftsteller

Köln. Das Literaturfestival Lit.Cologne setzt sich in diesem Jahr für verfolgte Schriftsteller in der Türkei ein. Einer der ersten Gäste ist am Mittwoch der regierungskritische türkische Journalist Can Dündar. Die Lesung mit ihm sei schon länger geplant gewesen, sagte Festivalleiter Rainer Osnowski am Dienstag. «Dass sich allerdings die politischen Verfolgungen und die Willkür in der Türkei derart verschärfen würden, konnten wir nicht absehen.» Umso wichtiger sei es, deutlich dagegen anzugehen.

Die 17. Ausgabe der Lit.Cologne dauert von diesem Dienstag bis zum 18. März. Erwartet werden über 100 000 Besucher.

dpa