Linke wählen NRW-Spitzenpersonal zur Bundestagswahl

Bielefeld/Gütersloh. Linke und Piraten in Nordrhein-Westfalen entscheiden an diesem Wochenende, mit welchem Personal sie zu den Bundestagswahlen antreten. Während die Linke gute Aussichten hat, im Bundestag zu bleiben, sind die Umfragewerte der Piraten bundes- wie landesweit im Keller.

Bei der Versammlung der Linken in Gütersloh wird sich erneut Bundestagsfraktionschefin Sahra Wagenknecht um Platz 1 der nordrhein-westfälischen Landesliste bewerben. Gegenkandidaturen waren im Vorfeld nicht bekannt. Bei den Piraten will sich unter anderem ihr Bundesparteichef und Ex-Landesvorsitzender Patrick Schiffer heute bei einer Versammlung in Bielefeld für die Spitzenkandidatur bewerben.

dpa/lnw