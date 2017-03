Linke: NRW gegen «Blutgeschäfte» in der Türkei

Düsseldorf/Ankara. Die Linkspartei hat die nordrhein-westfälische Regierung aufgefordert, politischen Einfluss gegen Geschäfte des Rüstungskonzerns Rheinmetall in der Türkei geltend zu machen. Das Düsseldorfer Unternehmen hatte in dieser Woche bestätigt, sein Geschäft in der Türkei ausbauen zu wollen. Der Landesparteichef der NRW-Linken, Christian Leye, sagte am Donnerstag in Düsseldorf, ein Einstieg von Rheinmetall in die Produktion von Panzern in der Türkei sei nicht hinnehmbar. «Die Landesregierung muss sich zu solchen Blutgeschäften, die aus Nordrhein-Westfalen heraus getätigt werden, positionieren.» dpa/lnw