Es ist der Albtraum eines jeden Unternehmens: Eine wichtige Maschine fällt aus - und mit einem Schlag geht trotz aller Bemühungen nichts mehr. Beim Druck der heutigen Ausgabe Ihrer Tageszeitung hat es bedauerlicherweise große technische Probleme in der Druckerei gegeben. Obwohl unsere Mitarbeiter sofort mit der Reparatur begonnen haben, war es leider nicht möglich, den Schaden so rechtzeitig zu beheben, dass Druck und Zustellung unserer Lokalausgaben im gewohnten Umfang gewährleistet waren. Das führt leider dazu, dass der Hellweger Anzeiger und die Westfälische Rundschau heute nicht wie üblich mit zusammen sieben Lokalausgaben, sondern lediglich mit einer 32-seitigen Notausgabe gedruckt werden.

Alle Kolleginnen und Kollegen haben ihr Bestes gegeben, um diese Ausgabe überhaupt noch ausliefern zu können. Damit sind insbesondere die 200 Zusteller in den insgesamt 300 Zustellbezirken gemeint, die am heutigen Morgen alles dafür getan haben, um die Zeitung möglichst pünktlich in die Briefkästen zu legen. Die Zustellung der Zeitung läuft für gewöhnlich wie ein Uhrwerk: Alle Arbeitsschritte sind aufeinander abgestimmt. Am Ende läuft in der Druckerei spätestens gegen 3.15 Uhr das letzte Paket vom Band. Heute Nacht ist dieser Zeitplan durcheinander geraten.

Wir bitten Sie, liebe Leserinnen und Leser, die Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Ihr Zeitungsverlag Rubens