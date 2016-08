Lichtspektakel in Düsseldorf: Bleibt «Rheinkomet»?

Düsseldorf.

Düsseldorf. Nach der 70-Jahr-Feier zum Geburtstag von Nordrhein-Westfalen könnte Düsseldorf eine Lichtinstallation als weithin sichtbares Wahrzeichen behalten. Auf dem Düsseldorfer Fernsehturm war zum Bürgerfest am vergangenen Wochenende ein mehr als 400 000 Watt starkes Lichtspektakel namens «Rheinkomet» installiert worden, das bis in die Nachbarstädte zu sehen ist.

Die feste Installation der Strahler würde allerdings einen Millionenbetrag kosten, sagte Edmund Spohr, Vorstand der Stiftung «DUS-illuminated», am Donnerstag in Düsseldorf. Die Bezirksregierung Düsseldorf müsste dafür eine erneute Genehmigung erteilen. Ein Antrag dafür liege noch nicht vor, teilte eine Sprecherin am Donnerstag auf Anfrage mit.

Das ursprünglich für zehn Tage angesetzte Lichtspektakel war ein Geschenk der Stiftung zum 70. Geburtstag Nordrhein-Westfalens. Es wurde von Sponsoren finanziert und nach deren Angaben mit Ökostrom aus einer Photovoltaik-Anlage betrieben.

dpa/lnw