Leverkusener Brücke: Arbeiten für Schrankenanlage beginnen

Leverkusen. An diesem Wochenende starten die Aufbauarbeiten für die Schrankenanlage am Autobahnkreuz Leverkusen-West zum Schutz der maroden Leverkusener Rheinbrücke. Dabei kommt es nach Angaben des Landesbetriebs Straßen.NRW zu Verkehrsbehinderungen in den Nächten von Freitag auf Samstag (9./10. September) und von Samstag auf Sonntag (10./11. September).

Die Fahrspur wird bei den Arbeiten durch Schutzwände verengt. Fahrzeuge, die breiter als 2,30 Meter sind, können die Brücke nicht mehr befahren. Damit sollen Lastwagen, die schwerer als 3,5 Tonnen sind, von der maroden Brücke ferngehalten werden. Seit zwei Jahren besteht für sie ein Verbot, das aber im Durchschnitt 150 Mal am Tag missachtet wird. Das führt zu weiteren schwerwiegenden Schäden. Spätestens im Oktober sollen alle Anlagen zum Schutz der Brücke komplett installiert sein.

dpa/lnw