Leverkusen fehlen sechs Spieler bei Atlético Madrid

Leverkusen. Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen muss im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League bei Atlético Madrid am Mittwoch (20.45 Uhr/Sky) gleich auf sechs Spieler verzichten. In den verletzten Ömer Toprak und Jonathan Tah sowie dem gesperrten Benjamin Henrichs fehlen drei der vier Spieler aus der etatmäßigen Abwehrkette.

Kapitän Lars Bender (Sprunggelenkverletzung) wurde auch nicht rechtzeitig fit, Routinier Stefan Kießling flog wegen Hüftproblemen nicht mit. Youngster Kai Havertz fehlt laut Trainer Tayfun Korkut wegen «unverschiebbarer Klausuren». Korkut hat aber bei «allen außer Tah Hoffnung, dass sie am Wochenende dabei sein können.» Am Samstag (15.30 Uhr) steht das Bundesliga-Auswärtsspiel bei 1899 Hoffenheim an.

dpa