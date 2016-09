Leitwort des Katholikentages in Münster: «Suche Frieden»

Münster.

Der 101. Katholikentag 2018 in Münster steht unter dem Leitwort «Suche Frieden». Das teilte das Zentralkomitee der deutschen Katholiken (ZdK) als Veranstalter und der Bischof von Münster, Felix Genn, am Dienstag mit. Das Motto solle die Veranstaltung vom 9. bis 13. Mai 2018 begleiten und stehe - je nach Betonung - als Aufforderung oder als persönliche Stellungnahme. «Dabei haben wir bewusst auf ein Ausrufezeichen oder das Wort «Ich» und damit für die Doppeldeutigkeit entschieden», sagte Genn bei der Vorstellung. «Suche Frieden» ist Teil des Bibel-Psalms 34 und heißt komplett «Suche Frieden und jage ihm nach». «Wir haben bewusst auf den zweiten Teil verzichtet», sagte der Präsident des ZdK, Thomas Sternberg in Münster.

dpa