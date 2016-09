Leiser über Dächer: NRW-Polizei bekommt neue Hubschrauber

Düsseldorf.

Düsseldorf. Leiser und mit deutlich mehr PS: Die Polizei in Nordrhein-Westfalen bekommt neue Hubschrauber. Der Innenminister hat die fliegenden Polizeistreifen in Düsseldorf vorgestellt.

Das «fliegende Auge» der nordrhein-westfälischen Polizei hat 2144 PS und wird künftig deutlich leiser heranschweben. NRW-Innenminister Ralf Jäger hat am Mittwoch in Düsseldorf die neue, fast 65 Millionen Euro teure Hubschrauberflotte der Polizei vorgestellt. Die 35 Piloten der Fliegerstaffel werden künftig mit sechs silber-blauen Airbus-Helikoptern vom Typ H 145 in die Luft gehen.

Die Helikopter werden wie ihre sieben Vorgänger in Düsseldorf und Dortmund stationiert. Die Piloten fliegen rund 2000 Einsätze pro Jahr. Die Helikopter sind mit Wärmebildkameras und hochauflösenden Videobildsystemen ausgerüstet und haben größere Kabinen.

Mit dem sogenannten Fast-Roping-System an allen Hubschraubern können sich Spezialkräfte schnell aus der Luft abseilen. «Gerade diese erweiterten Transportfähigkeiten sind wegen der erhöhten Terror-Gefahr extrem wichtig», sagte Jäger. «Es kann jederzeit und überall einen Terroranschlag geben. Wir müssen darauf vorbereitet sein.»

