Leichthubschrauber im Schwarzwald abgestürzt - Polizei sucht Insassen

Furtwangen.

Im Schwarzwald ist ein Leichthubschrauber abgestürzt - doch von dem oder den Insassen fehlt noch jede Spur. Ein Augenzeuge habe den Absturz in einem Wald bei Gütenbach-Hintertal gemeldet, teilte die Polizei mit. Nach einer halben Stunde fanden die Einsatzkräfte die Absturzstelle. Die Kabine war jedoch leer. Der Pilot oder ein möglicher Begleiter wurden nicht gefunden. Im Umfeld der Absturzstelle lagen Bruchteile der Maschine. Der Hubschrauber war am Nachmittag in Freiburg zu einem Rundflug gestartet.

dpa