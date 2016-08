Erftstadt.

Erftstadt.

Im Liblarer See bei Erftstadt (Rhein-Erft-Kreis) ist die Leiche eines unbekannten Mannes entdeckt worden. Die Ermittlungen zu seiner Identität dauerten noch an, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Angaben zu den Todesumständen machte sie nicht. Passanten hatten den Toten am Tag zuvor gefunden.

dpa/lnw