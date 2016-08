Lehrstellenlücke schrumpft: Knapp 24 000 in NRW suchen noch

Düsseldorf.

Düsseldorf. Kurz vor Beginn des neuen Ausbildungsjahres im September suchen in Nordrhein-Westfalen noch knapp 24 000 junge Menschen eine Lehrstelle. Dem stehen fast 22 000 unbesetzte Ausbildungsplätze gegenüber. Damit ist die Lehrstellenlücke im Land weiter geschrumpft, wie die Arbeitsagentur NRW am Mittwoch in Düsseldorf mitteilte. Die Zahl der Bewerber sei zwischen Oktober 2015 und August 2016 um 1,5 Prozent zurückgegangen, während Wirtschaft und Verwaltungen zugleich fast drei Prozent mehr Ausbildungsplätze angeboten hätten.

«Die Lücke wird kontinuierlich kleiner. Das liegt an rückläufigen Schulentlassungszahlen, höherwertigen Schulabschlüssen und dem steigenden Angebot», sagte die Behördenchefin Christiane Schönefeld. Das Bild ist aber regional sehr unterschiedlich. Im Münsterland und in Südwestfalen herrscht statistisch bereits Lehrlingsmangel, während im Ruhrgebiet auf 100 suchende Jugendliche nur 68 Ausbildungsstellen kommen. Besonders viele freie Ausbildungsplätze gibt es im Handel und in der Gastronomie. Die Tür für Interessenten stehe weiter offen. In den nächsten Wochen würden etwa noch viele Ausbildungsplätze abgesprungener Bewerber nachbesetzt, so die Behörde.

