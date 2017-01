Lehrerpult in Flammen: Feuer in Essener Schule gelöscht

Essen. Nach einem Brand in einer Essener Schule am Dienstagmorgen sind alle 202 Schüler wieder in das Gebäude zurückgekehrt. Die Schule im Stadtteil Katernberg war laut Mitteilung der Feuerwehr vom Dienstag evakuiert worden, als in einem Klassenraum im ersten Obergeschoss ein Brand ausgebrochen war. Verletzt wurde niemand. Die Brandbekämpfer mussten das Schulgebäude nach den Löscharbeiten lüften, bevor der Unterricht weitergehen konnte. Nun ermittelt die Polizei, warum das Lehrerpult, Tische und Stühle in dem vor einer Pause noch genutzten Klassensaal Feuer fingen. dpa/lnw