Lehrer verliert Abiklausuren in S-Bahn - Schüler müssen nachschreiben

Hamburg.

Ein Lehrer in Hamburg hat Abiturklausuren in einer S-Bahn liegenlassen - nun sollen die Schüler noch einmal antreten. Die Klausuren müssten wiederholt werden, sagte ein Sprecher der Schulbehörde. Das «Hamburger Abendblatt» hatte zuvor darüber berichtet. Demnach kam dem Lehrer auf seinem Rückweg nach der Prüfung eine Tasche mit zehn Bioklausuren von externen Abiturienten in der Bahn abhanden. Externe Abiturienten sind etwa Schüler, die auf staatlich genehmigten Privatschulen ohne Prüfungserlaubnis unterrichtet wurden oder mit ihren Eltern im Ausland leben.

dpa