Lebenslange Haft für Mord an einer Prostituierten

Essen.

Essen. Nach der Ermordung einer Prostituierten in einem Gelsenkirchener Hotel ist ein 51-jähriger Mann aus Bremen zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Der Angeklagte hatte gestanden, die 56-jährige Frau am 26. Februar 2016 beim Geschlechtsverkehr gewürgt und dann erstochen zu haben. Die Ärzte hatten später sechs tiefe Einstiche in der linken Brust festgestellt. Dabei waren Herz und Lunge getroffen worden. Das Opfer hatte keine Überlebenschance.

Das Essener Schwurgericht ging in der Urteilsbegründung am Mittwoch davon aus, dass der Angeklagte die Prostituierte umgebracht hat, um an ihr Auto zu kommen. Nach der Tat war der 51-Jährige dann aber doch mit der Bahn nach Düsseldorf gefahren und hatte sich dort der Polizei gestellt. Im Prozess hatte er die Tat gestanden.

dpa/lnw