Lebensgefährtin und Sohn getötet: Vater angeklagt

Bonn. Ein halbes Jahr nach dem gewaltsamen Tod einer Frau und ihres elfjährigen Sohnes in Bonn hat die Staatsanwaltschaft den Vater wegen zweifachen Mordes angeklagt. Der 46-Jährige soll seine Lebensgefährtin und das gemeinsame Kind im vergangenen September in deren Wohnung mit zwei USB-Ladekabeln erdrosselt haben. Laut Anklage soll der Mann 15 000 Euro aus einer Schachtel genommen haben, die im Kinderzimmer versteckt war, sagte ein Sprecher des Bonner Landgerichts am Mittwoch. Zuvor hatte der «General-Anzeiger» online berichtet.

Der Anklage zufolge soll der Aushilfsfahrer die 48-Jährige und den Jungen entweder getötet haben, um den Diebstahl zu ermöglichen, oder um ihn zu verdecken. Der Angeklagte bestreitet die Tötung. Er räumt lediglich ein, das Geld wegen seiner Spielsucht gestohlen zu haben.

Der Mann war nach der Tat zunächst untergetaucht. Drei Tage später nahm die Polizei ihn in einem Rotlichtviertel in Duisburg fest. Seitdem sitzt er in Untersuchungshaft. Wann der Prozess gegen ihn beginnt, steht noch nicht fest.

dpa/lnw