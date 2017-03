Leben wie die Alten Römer

In den Sommerferien haben Kinder im Alter von sieben bis zwölf Jahren die Möglichkeit, das Leben der Alten Römer kennenzulernen. Das Stadtmuseum veranstaltet vom 31. Juli bis zum 4. August ein Drusus-Camp. Das ist benannt nach dem Oberbefehlshaber des Römerlagers, das vor über 2000 Jahren in Oberaden stand. Heute ist dort der Römerpark. Die Teilnehmer des Camps treffen sich täglich von 10 bis 15 Uhr im Römerpark. Dort beschäftigen sie sich vor allem mit Aufgaben, die früher bei den Römern die Handwerker übernommen haben. Die stellten verschiedene Produkte her und kümmerten sich auch um die Versorgung der Soldaten. Wie das ging werden die Kinder während des Camps lernen. Dabei werden sie von Mitarbeiterinnen des Museums betreut. Und weil Ferien sind, besteht für Kinder, deren Eltern arbeiten müssen, die Möglichkeit, schon um 8 Uhr in den Römerpark zu kommen und dort bis 16.30 Uhr zu bleiben.