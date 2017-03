Leben im Fußabdruck: Elefanten sind «Ökosystem-Ingenieure»

Frankfurt. Dass Elefanten auf ihren Wanderungen Landschaften verändern, ist schon länger bekannt. Bei Untersuchungen in Uganda haben Wissenschaftler der Senckenberg-Gesellschaft für Naturforschung festgestellt, dass auch die Fußabdrücke der größten Landsäugetiere neue Lebensräume schaffen: In den wassergefüllten Abdrücken in einem Regenwaldgebiet siedelten sich Libellen, Wasserkäfer und Mücken an. In den Mini-Tümpeln wurden bis zu 61 verschiedene Arten gefunden. dpa