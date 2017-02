Leben als Aufführung und Leistungsschau: Bonner «Videonale»

Bonn. Um den Hang zur Selbstdarstellung dreht sich das diesjährige Festival «Videonale» in Bonn. Ab Donnerstagabend sind im Kunstmuseum Bonn Videos zum Thema «Performancezwang» zu sehen. Sie zeigen eine Tendenz, das gesamte Leben in eine einzige Aufführung und Leistungsschau zu verwandeln, etwa durch persönliche Durchoptimierung im Beruf und Selbstdarstellung in sozialen Medien.

«Die vorgelebten Möglichkeiten, sich selbst zu verwirklichen, werden immer größer», sagte die künstlerische Leiterin, Tasja Langenbach, der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag. «Aber viele sind mit diesen Möglichkeiten eben auch überfordert.»

Unter den 55 von der Jury um Langenbach ausgewählten Werken ist zum Beispiel die auf Video festgehaltene Karikatur eines Selbstoptimierungs-Seminars zum Thema Wettbewerb, bei dem die Teilnehmer vor laufender Kamera ganz sie selbst sein sollten.

Das Festival beginnt am Donnerstagabend (20.00 Uhr) mit der Ausstellungseröffnung im Kunstmuseum. Dabei wird auch der mit 5000 Euro dotierte «Videonale»-Preis verliehen. Zu sehen sind die Video-Kunstwerke bis 2. April.

dpa/lnw