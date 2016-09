Lavendelanbau in der Region Lippe soll ausgeweitet werden

Detmold.

Detmold. Nach einer ersten Ernte von Lavendel am Rande des Teutoburger Waldes ziehen die Betreiber eines Pilotprojektes ein positives Fazit. Die Qualität des gewonnenen Öls - rund 40 Liter - von einem Feld bei Detmold sei nach ihrer Analyse besser als bei der Ernte in Frankreich, wie eine Sprecherin auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Laboranalysen haben bessere Werte für die Inhaltsstoffe Linalool und Linalylacetat ergeben. Damit sei das Pilotprojekt auf einer Fläche von zwei Hektar erfolgreich. Der Detmolder Bio-Bauer Martin Meiwes hatte für das auf natürliche Duftöle spezialisierte Unternehmen Taoasis in einem Gemeinschaftsprojekt rund 50 000 Lavendelpflanzen auf einem steinigen Acker von der Größe von rund drei Fußballfeldern in Lippe angebaut.

Testen wollten die Pioniere des kommerziellen Lavendelanbaus in Deutschland damit, ob das Ergebnis gegen die Konkurrenz aus dem Mittelmeerraum bestehen kann. Die französischen Bauern kämpfen seit Jahren in der Provence gegen die Folgen von Bakterien an, die von Zikaden übertragen werden und die den Lavendel zerstören. Experten befürchten deshalb Lieferengpässe. Bei einem jährlichen Verbrauch von rund 1,5 Tonnen Lavendelöl ist das Detmolder Unternehmen vorwiegend auf den Weltmarkt angewiesen. Taoasis sucht jetzt für größere Anbauflächen nach Landwirten in der Region, die kooperieren wollen.

dpa/lnw