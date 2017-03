Laura Dahlmeier gewinnt Disziplinwertung in der Verfolgung

Oslo. Biathlon-Weltmeisterin Laura Dahlmeier hat dank einer famosen Aufholjagd beim Saisonfinale in Oslo ihre dritte Kristallkugel geholt. Nach dem Gesamtweltcup und der Einzelwertung sicherte sich die 23-Jährige am Samstag auch die Verfolgungswertung.

Nach dem enttäuschenden Rang 31 tags zuvor im Sprint verbesserte sich die Partenkirchnerin am Samstag trotz zweier Strafrunden im Jagdrennen noch auf Platz neun. Das reichte locker für den Disziplinerfolg.

Einen Tag nach ihrem Erfolg im Sprint sicherte sich die Finnin Mari Laukkanen den zweiten Weltcuperfolg ihrer Karriere. Zweite wurde mit 26,5 Sekunden Rückstand die Tschechin Gabriela Koukalova. An sie hatte Dahlmeier durch ihr mit Abstand schlechtestes Saisonergebnis trotz komfortabler Führung die Sprint-Disziplinwertung noch in letzter Sekunde mit fünf Punkten Rückstand verloren. Rang drei im Jagdrennen ging an die Französin Justine Braisaz (+ 1:01,4 Minuten).

Dahlmeier kann am Sonntag im abschließenden Massenstart auch da die kleine Kristallkugel gewinnen. Sie führt die Wertung aber nur mit elf Punkten vor Koukalova an.

dpa