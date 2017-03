Laterne fällt auf Kinderwagen: Baby bleibt unverletzt

Viersen. Da hat sich ein Schutzengel mächtig ins Zeug gelegt: In Viersen am Niederrhein ist eine Straßenlaterne direkt auf einen Kinderwagen gestürzt - doch das wenige Monate alte Mädchen blieb unverletzt. Ein 81-Jähriger hatte am Dienstag beim Einparken vermutlich Gaspedal und Bremse verwechselt. Der Wagen beschleunigte, streifte einen Baum, prallte gegen die Laterne und drückte sie um. Sie fiel genau dorthin, wo die 28 Jahre alte Mutter mit dem Kinderwagen stand. Mutter und Tochter kamen vorsichtshalber ins Krankenhaus. Die Mutter wurde leicht verletzt, das Kind überstand den Unfall unbeschadet, wie die Polizei Viersen mitteilte. dpa/lnw