Lastwagen kippt auf Bundesstraße um: ein Toter

Velen. Bei einem schweren Unfall mit einem Lastwagen auf einer Bundesstraße nahe Velen (Kreis Borken) ist ein Mensch gestorben. Aus bislang ungeklärten Gründen kam der mit Klärschlamm beladene Lkw von der Straße ab und kippte in einen drei Meter tiefen Straßengraben, wie die Polizei in der Nacht zum Freitag mitteilte. Der 46-jährige Beifahrer starb an der Unfallstelle. Der Fahrer wurde am Donnerstagnachmittag schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Straße war in die frühen Morgenstunden noch komplett gesperrt. dpa/lnw