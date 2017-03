Lastwagen brennt auf Autobahn 44

Kassel. Der Brand eines Lastwagens auf der Autobahn 44 hat am frühen Donnerstagmorgen für Verkehrsbehinderungen am Westkreuz-Kassel gesorgt. Nach Polizeiangaben war zunächst unklar, warum das Fahrzeug Feuer ging. Es war von Marburg kommend von der A49 auf die A44 in Richtung Dortmund aufgefahren, als es plötzlich zu brennen begann. Die Feuerwehr löschte den Brand, der Fahrer blieb unverletzt. Ihm war es noch gelungen, die Zugmaschine vom Anhänger abzukoppeln. Dichter Rauch bremste den Verkehr aus, nach einiger Zeit konnte die Strecke wieder freigegeben werden. dpa/lhe