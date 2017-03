Laschet nach Wahl: Schulz begeistert nur SPD-Funktionäre

Düsseldorf. Der nordrhein-westfälische CDU-Vorsitzende Armin Laschet hat sich nach der Landtagswahl im Saarland siegesgewiss für die NRW-Wahl am 14. Mai gezeigt. «Alle, die ein Kopf an Kopf-Rennen prognostiziert haben, glaubten ernsthaft an einen "Schulz-Effekt», sagte Laschet am Sonntagabend.

«Jetzt habe sich gezeigt: Der neue SPD-Vorsitzende Martin «Schulz begeistert nur SPD-Funktionäre.» Angesichts der Schlussbilanz der rot-grünen Landesregierung in Düsseldorf «bin ich sicher, dass die CDU in Nordrhein-Westfalen die Wahlen gewinnen und Rot-Grün beendet wird». Die CDU hat nach Hochrechnungen von ARD und ZDF bei der Landtagswahl im Saarland stark zugelegt und ihre Machtposition verteidigt.

dpa/lnw