Laschet: Auch Schulz wird an SPD-Regierungszeit gemessen

Düsseldorf. Die Wahl von Martin Schulz zum SPD-Kanzlerkandidaten hat den nordrhein-westfälischen CDU-Landesvorsitzenden Armin Laschet nicht beeindruckt. Wenn Sigmar Gabriel Kanzlerkandidat geworden wäre, wäre die Situation für die CDU inhaltlich und programmatisch nicht anders gewesen, sagte Laschet am Montag im Bayrischen Rundfunk. Schulz müsse jetzt zeigen, wofür er stehe. «Er redet ja so als wenn die SPD seit 20 Jahren in Deutschland in der Opposition gewesen wäre», kritisierte Laschet. Dabei seien die Sozialdemokraten mit Ausnahme von vier Jahren seit zwei Jahrzehnten an der Regierung beteiligt. Daran werde auch Schulz gemessen. dpa/lnw