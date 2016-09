Langer Tunnel unter Unna

Bäche stehen für klares, sauberes Wasser. Für Unnas Kortelbach gilt das aber nicht unbedingt. Im Bornekamp ist sein Wasser noch so sauber, das man es fast trinken könnte. Etwas weiter „flussabwärts“ verschwindet der Bach aber in einer Art Rohr. Vor 160 Jahren haben die Unnaer aus Beton eine Decke über den Bach gelegt, um Häuser und Straßen darüber zu bauen. Und: Weil der Bach nun zu einer Art Rohr geworden war, nutzten die Menschen ihn als Abwasserleitung. Was aus Toiletten, Duschen und Waschbecken aus den Häusern der Innenstadt fließt, läuft über 22 Kanalrohre in den Kortelbach hinein. Nördlich der Innenstadt kommt der Bach dann wieder aus seinem Rohr zum Vorschein. Dort allerdings ist sein Wasser eine dreckige Brühe. So etwas ist natürlich umweltschädlich und verboten. Die Stadt geht nun ein ungewöhnliches Vorhaben an: Sie lässt den Bach unter der Erde verlegen. Ab Ende Oktober werden in Unna 14 große, tiefe Löcher gegraben. In diese Löcher lässt man große Bohrer ab, die unter der Erde von Grube zu Grube einen Tunnel graben. Später kommt in diesen Tunnel ein Betonrohr. Es wird dem Kortelbachwasser aus dem Bornekamp als Umleitung dienen, um sauber unter der Stadt durchzufließen.