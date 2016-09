Landtagspräsidentin übt scharfe Kritik am «Turbo-Abi»

Düsseldorf.

Düsseldorf.

NRW-Landtagspräsidentin Carina Gödecke (SPD) hat das umstrittene «Turbo-Abitur» nach acht Jahren Gymnasium (G8) scharf kritisiert und eine Korrektur angemahnt. Vor Schülern des Kinder- und Jugendparlaments in Herne sagte Gödecke am Dienstag: «Wir Erwachsenen versündigen uns an euch.» Die «Westfälische Rundschau» und die «Westdeutsche Allgemeine Zeitung» berichteten darüber am Mittwoch. Die Jugendlichen hätten über Stress, steigenden Leistungs- und Termindruck berichtet, auf diese «eindrücklichen Schilderungen» - nicht allein auf G8 bezogen - habe Gödecke mit ihrer Äußerung reagiert, sagte ihre Sprecherin auf dpa-Anfrage. «Sie hat in der Diskussion ihre persönliche Meinung zur verkürzten Schulzeit geäußert und dies auch in dem Gespräch klargestellt.»

dpa/lnw