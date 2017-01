Landtagskommission gegen Tarif-Dschungel im Nahverkehr

Düsseldorf. Die Tarife im Nahverkehr von Nordrhein-Westfalen sollten nach Ansicht einer Landtagskommission einfacher werden. Dies wäre kundenfreundlicher und würde den Nahverkehr stärken, heißt es in einem am Donnerstag in Düsseldorf vorgestellten Bericht der Enquete-Kommission zur Finanzierung des öffentlichen Nahverkehrs. Angesichts der verschiedenen Tarife und Tarifzonen in NRW haben Fahrgäste immer wieder Probleme, das richtige Ticket zu kaufen.

Zudem solle die Finanzierung der oft sanierungsbedürftigen U-Bahnen und Stadtbahnen verbessert werden, erklärte die Kommission aus allen im Landtag vertretenen Parteien. Bund und Land sollten mehr Geld dafür geben. Nach Angaben der NRW-Verkehrsbetriebe gibt es einen gewaltigen Sanierungsstau: Bis 2025 werden demnach allein für die Infrastruktur von Straßen- und U-Bahnen jährlich 220 Millionen Euro gebraucht.

dpa/lnw