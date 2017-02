Landtag beschäftigt sich mit Wehrhahn-Anschlag

Düsseldorf. Der NSU-Untersuchungsausschuss des Landtags befasst sich auch mit rechtsradikalen Aktivitäten und Strukturen in Nordrhein-Westfalen. Deshalb kommt der nach fast 17 Jahren geklärte Bombenanschlags am Düsseldorfer S-Bahnhof Wehrhahn noch einmal auf die Tagesordnung.

Der nordrhein-westfälische Landtag wird sich am kommenden Dienstag mit der Aufklärung des Bombenanschlags am Düsseldorfer S-Bahnhof Wehrhahn befassen. Der NSU-Untersuchungsausschuss des Parlaments hat dazu die leitenden Ermittler geladen. Der Ausschuss habe von der Wiederaufnahme der Ermittlungen bereits seit eineinhalb Jahren gewusst, aber Stillschweigen darüber bewahrt, hatte der Ausschussvorsitzende Sven Wolf mitgeteilt.

Am vergangenen Dienstag hatte eine Spezialeinheit den 50-jährigen Rechtsradikalen Ralf S. festgenommen. Er soll am 27. Juli 2000 mit einer selbstgebauten Rohrbombe ein Bombenattentat aus Fremdenhass verübt haben. Dabei waren zehn Menschen, überwiegend jüdische Einwanderer aus Osteuropa, verletzt worden. Ein Metallsplitter drang in den Bauch einer schwangeren Frau und tötet ihr ungeborenes Baby.

Dem Verdächtigen wird zwölffacher versuchter Mord vorgeworfen. Der ehemalige Zeitsoldat und Militaria-Händler war bereits unmittelbar nach dem Anschlag unter Verdacht geraten. Die Beweislage reichte damals aber nicht aus. 2014 soll er sich dann in einem Gefängnis in Castrop-Rauxel mit der Tat gebrüstet haben. Außerdem ist eine Zeugin, die ihm ein Alibi gegeben hatte, inzwischen von ihrer Aussage abgerückt.

