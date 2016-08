Landschaftsverband in Not: 228 Millionen Euro fehlen

Münster.

Münster. Auf die Kommunen und Kreise in Westfalen-Lippe kommt eine weitere finanzielle Last zu. In den nächsten Tagen erhalten die Kämmerer Post vom Landschaftsverband Westfalen-Lippe. Wie aus Verbandskreisen durchsickerte, kündigt darin LWL-Chef Matthias Löb für 2017 eine überraschend hohe Lücke im Etat von 228 Millionen Euro an. Das bestätigte der Landschaftsverband der Deutschen Presse-Agentur auf Nachfrage. Einspringen müssen jetzt die Mitglieder.

Nach Berechnungen des LWL müsste der Beitrag zum Beispiel für die Stadt Dortmund von 183 auf über 203 Millionen Euro steigen, um die Lücke zu schließen. Beim Kreis Olpe läge der Verbandsbeitrag um 10 Prozent höher und klettert auf über 35 Millionen Euro. Grund für den extremen Anstieg bei den Ausgaben sind Gesetzänderungen im Sozialbereich und Lohnerhöhungen. «Das darf niemanden überraschen, das Preisschild für die Leistungen haben wir immer draufgeklebt», sagte Löb.

dpa/lnw