Land reduziert Plätze in Flüchtlingsunterkünften   

Arnsberg.

Das Land Nordrhein-Westfalen baut angesichts der stark gesunkenen Zahl neuankommender Flüchtlinge Tausende Plätze in seinen Unterkünften ab. In den Einrichtungen des Landes soll die Zahl der Plätze von derzeit 62 000 auf 50 000 reduziert werden, teilte die Bezirksregierung Arnsberg am Freitag mit. Die Planungen sehen im Detail vor, dass von diesen 50 000 Plätze nur etwa 35 000 aktiv genutzt werden. Weitere 10 000 Plätze sollen im Bedarfsfall binnen weniger Tage genutzt werden können. Außerdem sollen Flächen für 5000 Plätze vorgehalten werden. «Es wird eine gleichmäßige Verteilung der Kapazitäten auf die einzelnen Regierungsbezirke unter dem Gesichtspunkt der Wirtschaftlichkeit angestrebt», hieß es.

