Lammert würdigt scheidenden Präsidenten Gauck

Berlin. Bundestagspräsident Norbert Lammert hat den scheidenden Bundespräsidenten Joachim Gauck gewürdigt. «Das solidarische Miteinander der Bürgerinnen und Bürger lag Ihnen ganz besonders am Herzen», sagte Lammert zur Eröffnung der Bundesversammlung in Berlin. Gauck habe die Gesellschaft auch immer wieder nachdrücklich in die Pflicht genommen, sich weder verängstigen noch spalten zu lassen. Die Bundesversammlung soll den Nachfolger Gaucks wählen. Als Kandidat von Union und SPD geht Ex-Außenminister Frank-Walter Steinmeier ins Rennen. Seine Wahl gilt als sicher. dpa