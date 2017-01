Lagerhalle mit Fahrzeugen brennt vollständig nieder

Heek. Eine Lagerhalle mit mehreren Fahrzeugen ist in Heek im westlichen Münsterland vollständig niedergebrannt. Den Schaden schätzten die Einsatzkräfte auf mehrere hunderttausend Euro. Die Feuerwehrleute hätten in der Nacht zum Samstag verhindern können, dass die Flammen auf ein angrenzendes Wohngebäude übergriffen, berichtete die Polizei. Dieses Haus sei durch Rauch und Löschwasser aber so stark beschädigt worden, dass es vorerst nicht mehr bewohnt werden kann. Die Brandursache war zunächst unklar. dpa/lnw