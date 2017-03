Länderspiel: Polizei auf englische Fans vorbereitet

Dortmund. Die Polizei hat sich vor dem Fußball-Testspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen England an diesen Mittwoch (20.45 Uhr) in Dortmund auf die englischen Fans vorbereitet. «Wir sind mit mehr Beamten im Einsatz als beispielsweise bei einem Spiel gegen Spanien oder Jamaika», sagte Polizeisprecher Gunnar Wortmann am Dienstag in Dortmund. Traditionell sei es eine Begegnung rivalisierender Fangruppen. Die Polizei habe entsprechend die Kräfte angepasst.

In den Vergangenheit war es rund um den Fußball-Klassiker immer wieder einmal zu Ausschreitungen gekommen. Die Sicherheitskräfte werden vor allem in der Stadt und im Stadionbereich präsent sein. Die Bundespolizei ist seit Dienstag im gesamten Ruhrgebiet, insbesondere in Dortmunder Bahnhöfen, Haltpunkten und Zügen im Einsatz.

dpa/lnw