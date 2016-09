Lady Gaga: Ruhm ist extrem isolierend

Berlin.

Berlin.

Für Lady Gaga hat der Ruhm auch negative Seiten. «Es ist extrem isolierend. Am wenigsten daran mag ich, dass ich keine wirklichen menschlichen Erfahrungen in der Gesellschaft mehr mache, wenn ich in die Welt rausgehe», sagte die Sängerin der dpa. «Ob in einer Bar, einem Club, einem Restaurant oder in einem Buchladen: Ich kann einfach kein normales Gespräch mit jemandem führen, den ich zufällig treffe.» Lady Gaga war nach Berlin gekommen, um an einer nicht-öffentlichen Konferenz ihrer Plattenfirma Universal teilzunehmen.

dpa