Ladendiebe sollen Detektiv bestohlen haben

Paderborn. Nach einem erfolglosen Ladendiebstahl sollen zwei Männer an Dienstagabend einen Ladendetektiv bestohlen haben. Nach Angaben der Polizei erwischte der Detektiv den 20- und den 21-Jährigen, als sie mehrere Kleidungsstücke aus dem Geschäft in der Paderborner Innenstadt entwendeten. Der Detektiv brachte die Männer in sein Büro. Als er dieses kurz verließ, sollen die Männer sein auf dem Tisch liegendes Portemonnaie genommen und Bargeld eingesteckt haben. Die mittlerweile eingetroffenen Polizisten beobachteten das jedoch und nahmen den Männern das Geld wieder ab. Nach einer Identitätsprüfung auf der Polizeiwache wurden die Verdächtigten wieder entlassen. Nach Polizeiangaben sind sie bereits mehrfach wegen Diebstahls und Drogen aufgefallen. dpa/lnw