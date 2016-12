Laborcontainer in Flammen

Aachen. Einen brennenden Laborcontainer hat die Feuerwehr am Heiligabend in einem Aachener Gewerbegebiet gelöscht. Wie die Brandschützer berichteten, stand der Container voller Versuchsgeräte und Lithium-Ionen-Akkus schon in Flammen, als sie am Samstagmorgen eintrafen. Ein Übergreifen des Feuers auf ein angrenzendes Gebäude konnten die drei eingesetzten Löschtrupps verhindern. Container und Akkus seien durch den Brand massiv beschädigt worden, teilt die Feuerwehr mit.

Auf der Rückfahrt wurde der Löschzug der Hauptwache geärgert. Er wurde zu einem Einkaufszentrum gerufen, was sich aber als Fehlalarm herausstellte, wie die Brandschützer weiter mitteilten. Auslöser sei «das böswillige Drücken mehrerer Druckknopfmelder» gewesen.

dpa/lnw