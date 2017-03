LKA: 140 Namen aus NRW auf Liste des türkischen Geheimdienstes

Düsseldorf. Auf der Liste angeblicher Gülen-Anhänger, die der türkische Geheimdienst MIT dem BND überreicht hat, stehen laut Landeskriminalamt auch die Namen von rund 140 Personen aus Nordrhein-Westfalen. Man habe die Aufstellung vom BKA erhalten und den Staatsschutzstellen in NRW weitergegeben, sagte ein LKA-Sprecher auf dpa-Anfrage. Von dort aus seien die betroffenen Personen informiert worden. Die Verfassungsschutzbehörden gehen dem Verdacht nach, dass der türkische Geheimdienst in großem Umfang Anhänger der Gülen-Bewegung in Deutschland ausspioniert. dpa