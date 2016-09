Kunstsammlung wird zur Künstlerküche

Düsseldorf.

Düsseldorf. Der Künstler Arpad Dobriban hat im K21 der Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen in Düsseldorf für vier Monate seine Werkstatt eingerichtet. Dort stellt der 59-jährige Ungar während seines Projektes «Wartesystem 7» Speisen für die Museumsbesucher her, teils aus selbst produzierten Grundzutaten oder Nahrungsmitteln aus unterschiedlichen Kulturen - den Prozess der Herstellung im Vordergrund. «Es geht nicht darum, satt zu werden, sondern zu verstehen, was passiert», sagte der 59-Jährige am Freitag in Düsseldorf bei der Vorstellung seines Koch-Projektes.

Unterstützen werden ihn bei seiner Arbeit zehn Flüchtlinge aus verschiedenen Ländern, die selbst eine Affinität zum Kochen haben. Dobriban, Meisterschüler des Videokünstlers Nam June Paik, bezeichnet sich selbst als einen Künstler, der Kochen als sein Medium benutze. «Koch sein ist etwas anderes.» Vom 11. September bis 21. Januar 2017 bietet Dobriban im täglichen Betrieb eine kleine Auswahl an wechselnden Gerichten an.

