Kunstprojekt für Schüler

Omid ist 16 Jahre alt und wurde in Afghanistan geboren. Dann haben er und seine Familie das Land wegen des Kriegs verlassen. Seit einem Jahr lebt er nun in Deutschland und lernt auch die deutsche Sprache. Manchmal hat er damit noch Schwierigkeiten. Und das geht vielen Kindern aus anderen Ländern so. Deswegen hat sich die Peter-Weiss-Gesamtschule ein Projekt ausgedacht, bei dem alle Schülerinner und Schüler daran erinnert werden, wie viele verschiedene Sprachen es gibt und dass es gar nicht so einfach ist, eine neue Sprache zu lernen. Bei diesem Projekt malen die Kinder ihre eigenen Kunstwerke. Die Schülerinnen und Schüler dürfen selber entscheiden, was sie malen. Aber bei der Verwendung der Farben bekommen sie Unterstützung, denn sie sollen auch verschiedene Möglichkeiten kennenlernen, ihre Ideen auf das Papier zu bringen. Das Projekt findet im Kunstraum in Unna statt und will auch dabei helfen, Sprachprobleme zu überwinden. Denn beim Malen kommt es ja nicht so sehr auf die Worte an, sondern auf die Kunst.