Kunstfestival Ruhrtriennale fragt nach der Zukunft

Essen. Utopien und Zukunftsvisionen stehen von Mitte August an für sechs Wochen im Mittelpunkt der diesjährigen Ruhrtriennale. Intendant Johan Simons will im letzten Jahr seiner dreijährigen Intendanz 41 Produktionen zur Aufführung bringen. Das experimentelle Festival eröffnet am 18. August mit einer Neuinszenierung von Claude Debussys Oper «Pelléas et Mélisande» über die Erfahrung existenzieller Einsamkeit, Angst und Verlorenheit. Kulisse ist die Jahrhunderthalle in Bochum, ebenso ein Industriedenkmal wie die meisten anderen Spielstätten. Das Festival endet am 30. September. dpa/lnw