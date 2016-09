Kunst bleibt in Oberaden

Lothar Kampmann, der von 1925 bis 1993 gelebt hat, war einer der wichtigsten Künstler der hiesigen Region. Ein wichtiges Werk von ihm in Bergkamen ist der „Figurenpark“. Der besteht aus einer Reihe von Skulpturen, die vor dem Hallenbad und vor dem Stadtmuseum stehen.

Weil sie aber schon fast 50 Jahre alt sind, sind sie in einem sehr schlechten Zustand. Der Weddinghofener Steinmetz Wolfgang Kerak hat deshalb schon zwei Figuren, die bisher vor dem Stadtmuseum in Oberaden standen, restauriert. Sie sollen einen neuen Platz am Parkfriedhof in Weddinghofen bekommen. Dorthin wollte die Stadt auch die anderen Figuren von Kampmann versetzen, die bisher am Stadtmuseum standen.

Doch dagegen gibt es jetzt Protest. Denn im Stadtmuseum gibt es nicht nur eine Ausstellung, die die Bergkamener Geschichte zeigt, sondern auch die Galerie „sohle 1“, in der Kunst gezeigt wird. Und zu der Galerie zählt auch eine Künstlergruppe, die ebenfalls „sohle 1“ heißt. Deren Mitglieder wollen, dass zumindest ein Teil der Skulpturen am Museum bleibt. Denn sonst, so fürchtend ei Künstler, sieht von außen niemand, dass im Museum auch Kunst gezeigt wird.