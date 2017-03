Kunst, Markt und Museum: Broodthaers in Düsseldorf

Düsseldorf. Der Belgier Marcel Broodthaers (1924-1976) war erst Schriftsteller und beschloss dann, bildender Künstler zu werden. Das facettenreiche und nicht ganz einfache Werk von Broodthaers wird von Samstag bis zum 11. Juni im Ständehaus (K21) in der Kunstsammlung NRW in Düsseldorf gezeigt. Die Retrospektive umfasst etwa 200 Werke von der begehbaren Installation bis zum Künstlerbuch und hat vorher Station im MoMa New York und in Madrid gemacht.

Düsseldorf spielte im Leben und Werk des Belgiers eine besondere Bedeutung: Hier entwickelte sich der mehrfache Documenta-Teilnehmer in den frühen 70er Jahren zu einem international beachteten Künstler. Kritisch-subversiv befragte der im Alter von 52 Jahren gestorbene Theoretiker der Konzeptkunst die Rolle von Kunst, Markt und Museum. Vor allem auf nachfolgende Künstlergenerationen hat Broodthaers nach wie vor eine große Anziehungskraft. Er gilt deshalb auch als «Künstler für Künstler».

Zu Broodthaers' humorvollen Besonderheiten gehören etwa Eierschalen auf der Leinwand und Muscheln, aber auch ironische Audio-Interviews und experimentelle Filme. Bekannt wurde er auch mit der Gründung eines eigenen Museums (Musée d'Art Moderne) in seiner Wohnung in Brüssel. Außerdem entwickelte er ab 1972 eine neue Form der Malerei, die vollständig auf den Gebrauch des Pinsels verzichtete.

dpa/lnw