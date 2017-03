Kulturrat setzt Theatermuseum Düsseldorf auf Rote Liste

Düsseldorf/Berlin. Der Deutsche Kulturrat hat das Theatermuseum Düsseldorf auf die Rote Liste bedrohter Kultureinrichtungen gesetzt. Das Museum mit Dokumenten zum Theater vom 16. bis 21. Jahrhundert solle 2020 aus Sparzwängen in die alte Hauptpost am Hauptbahnhof umziehen, hieß es am Freitag zur Begründung. Dort würde das Museum aber kaum noch wahrgenommen, da Ausstellungen nur noch extern möglich wären. Der bisherige Museumssitz, das sanierungsbedürftige spätbarocke Hofgärtnerhaus von 1802, soll verkauft werden.

Auf die Rote Liste kam auch die seit der Nachkriegszeit in Bonn erscheinende Zeitschrift «Filmdienst». Die Printausgabe der ältesten deutschen Zeitschrift für Filmkritik musste laut Kulturrat Ende vergangenen Jahres eingestellt werden.

Mit seiner Roten Liste will der Kulturrat - analog zu den Roten Listen der Tiere und Pflanzen - auf die Bedrohung von Kultureinrichtungen in Deutschland aufmerksam machen.

