Kulturpsychologe Valsiner erhält Hans-Kilian-Preis

Essen. Der dänische Kulturpsychologe Jaan Valsiner erhält den mit 80 000 Euro dotierten Hans-Kilian-Preis der Köhler-Stiftung. Valsiners Arbeiten im Bereich der entwicklungs- und sozialpsychologischen Forschung entfalteten weltweit Wirkung, teilte der Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft am Donnerstag in Essen mit. Die Auszeichnung werde am 28. April in Bochum überreicht. Mit dem seit 2011 alle zwei Jahre vergebenen Preis werden Leistungen von Wissenschaftlern gewürdigt, die neue Einsichten in die geschichtliche und kulturelle Existenz der Menschen vermittelt haben. Der Preis ist nach dem Sozialpsychologen Hans Kilian (1921-2008) benannt. dpa/lnw