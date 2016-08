Kultur aus Nordeuropa

Elfi Heua und ihr Mann Manfred aus Oberaden verbringen viel Zeit in Finnland. Seit 1997 reisen sie regelmäßig in das nordeuropäische Land. Und dabei geht es mittlerweile nicht nur um Urlaub. Denn das Ehepaar ist auch Mitglied der Deutsch-Finnischen-Gesellschaft. In diesem Verein haben sich Deutsche, die gerne nach Finnland reisen, und Finnen, die in Deutschland leben, zusammengeschlossen. Elfi Heua ist mittlerweile sogar Sprecherin einer Bezirksgruppe.

Die Mitglieder der Gesellschaft treffen sich regelmäßig und tauschen Erfahrungen von ihren Reisen aus. Außerdem pflegen sie finnische Traditionen und feiern Feste, die in dem Land üblich sind.

Außerdem hat sich die Deutsch-Finnische-Gesellschaft auch vorgenommen, die finnische Kultur in Deutschland zu verbreiten. Und zum ersten Mal organisiert Elfi Heua jetzt eine Veranstaltung in ihrer Heimatstadt: Am Samstag, 17. September, um 18 Uhr gibt der finnische Musiker Ilpo Laspas ein Orgelkonzert in der Martin-Luther-Kirche. Die Deutsch-Finnische-Gesellschaft hat den Organisten zu einer Deutschlandtournee eingeladen und Elfi Heua nutzt die Gelegenheit, ihn nach Oberaden zu holen.