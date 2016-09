Rio de Janeiro.

Rio de Janeiro.

Leichtathletin Birgit Kober hat bei den Paralympics in Rio de Janeiro ihren Titel im Kugelstoßen verteidigt. Die 36-Jährige gewann mit dem paralympischen Rekord von 11,41 Metern die Goldmedaille vor der Chinesin Qing Wu (10,33). Kober ist in ihrer Startklasse auch Welt- und Europameisterin und holte bereits bei den Paralympics 2012 in London Gold im Kugelstoßen und beim Speerwerfen.

dpa