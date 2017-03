Kröten mögen es warm

Jedes Jahr im Frühjahr gehen Kröten auf Wanderung. Die Weibchen gehen dann zu Gewässern, um dort ihre Eier abzulegen, damit Kaulquappen schlüpfen können. In diesem Jahr hatten die Kröten gute Voraussetzungen zum Wandern. Denn die Tiere mögen es warm und feucht – und genau so war das Wetter in den vergangenen Wochen. In Kamen sind über 1365 Tiere zum Gewässer am Galgenberg und wieder zurück in ihr gewohntes Lebensumfeld gewandert. „Das waren aber bestimmt nicht alle“, sagt Elisabeth Postler, „Sondern nur die, die wir selbst gesehen haben.“

Elisabeth und Wolfgang Postler sind jeden Abend zum Galgenberg gefahren, um dort über Nacht die Straße zu sperren. Dann durfte kein Auto mehr dort lang fahren und die Kröten konnten in Ruhe und ohne Gefahr die Straße überqueren. Am frühen Morgen hat das Ehepaar die Straßensperre wieder entfernt.