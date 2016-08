Kritik am Justizminister: Munitionsverlust verschwiegen

Düsseldorf.

Düsseldorf. Aus der Waffenkammer des Gefängnisses in Wuppertal-Ronsdorf verschwinden 1000 Schuss Munition. Unter Verdacht stehen die Waffenwarte der Anstalt. Nun beschäftigt sich der Landtag mit dem Fall.

Nach dem Verschwinden von 1000 Schuss Munition aus einem Gefängnis in Wuppertal hat die Opposition NRW-Justizminister Thomas Kutschaty (SPD) scharf kritisiert. Er habe die Vorgänge dem Parlament monatelang verschwiegen. «Es ist unerträglich, dass wir auf die Presse angewiesen sind», sagte der Abgeordnete Dietmar Schulz (Piraten). «Das ist eine Riesen-Schweinerei.» Kutschaty habe dem Parlament ein Misstrauen entgegengebracht, dass dieses nicht verdient habe, sagte zudem der CDU-Abgeordnete Jens Kamieth am Freitag in einer Sondersitzung des Rechtsausschusses zu dem Vorfall.

Der Minister wies den Vorwurf zurück: Die Staatsanwaltschaft habe ihn um Stillschweigen gebeten, um die Ermittlungen nicht zu gefährden. Er hätte sich der Gefahr der Strafvereitelung ausgesetzt, wenn er sich darüber hinweggesetzt hätte.

Die Opposition ließ das nicht gelten: Die verdächtigen Gefängnismitarbeiter hätten längst von den Ermittlungen gewusst.

